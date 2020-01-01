انطلاق فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020 في جامعة النجاح

نابلس / سما /

انطلقت اليوم، فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020 الذي تنظّمه وزارة التربية والتعليم وكلية العلوم في جامعة النجاح الوطنية.

ويشارك بالمعرض هذا العام خمسون مشروعاً علمياً طلابياً للصفوف من التاسع وحتى الحادي عشر من مختلف مدارس محافظة نابلس.

وافتتح المعرض أ.د. ماهر النتشة، رئيس الجامعة، وأ. أحمد صوالحة، مدير التربية والتعليم في نابلس، وعنان الأتيرة، نائب محافظ نابلس، وعمر هاشم، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ود. معن اشتيوي، عميد كلية العلوم، وأسعد سوالمة، مدير عام شركة توزيع كهرباء الشمال، وعدد من كوادر الجامعة ومديرية التربية والتعليم وطلبة الجامعة.

كما تم فتح المعرض للطلبة من مختلف مدارس محافظة نابلس والأهالي والزوار، وقام بتحكيم المشاريع المشاركة لجنة تحكيم مكوّنة من أعضاء هيئة تدريسية من مختلف كليات الجامعة ترأستها د. منى الحاج يحيى، من قسم الفيزياء في الجامعة، علماً بأنه سيتم الإعلان عن المشاريع الفائزة في حفل خاص سيقام في مسرح الأمير تركي بن عبد العزيز.

بدوره، أثنى أ.د. النتشة على المعرض من حيث الفكرة والتنظيم، مؤكداً حرص الجامعة على تقليل الفجوة بين مجتمع المدارس والمجتمع الأكاديمي من خلال علاقة التعاون المميّزة مع وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتي تتجسد في العديد من الفعاليات كهذا المعرض، مشيراً إلى أن الجامعة ستقدم الدعم الممكن للمشاريع الطلابية المميّزة للعمل على تطويرها.

من جانبه، قال صوالحة ان هذا المعرض الحادي عشر الذي تنظّمه وزارة التربية والتعليم، والتي تعمل من خلاله على الوصول إلى إبداعات وابتكارات الطلبة وتشجيع البحث العلمي لديهم، كما يشكّل المعرض فرصة للطلبة للاستفادة من خبرات المختصين والأكاديميين في مجال العلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المعرض جسّد هذا العام شراكة مميزة بين مديرية تربية وتعليم نابلس وكلية العلوم في الجامعة، والتي حرصت على توفير المكان الملائم ولجنة تحكيم مكونة من أعضاء هيئة تدريسية في الجامعة من مختلف الكليات.

وقال د. اشتيوي إن إقامة المعرض داخل الجامعة شكل فرصةً لدى الطلبة للالتقاء بأساتذة متخصصين، وهذا ينعكس على تطوير مشاريعهم والاستفادة منها، وسيقوم مجموعة من الأكاديميين في الجامعة بالمساعدة في تطوير عدد من المشاريع الفائزة.