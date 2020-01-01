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سرايا القدس تدعو المجاهدين للاستعداد للقتال.. وتؤكد اختراق وتوغل آليات العدو عدوان واضح

الأحد 23 فبراير 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تدعو المجاهدين للاستعداد للقتال.. وتؤكد اختراق وتوغل آليات العدو عدوان واضح


غزة / سما /

غرد الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" بنشر آية قرآنية.

ونشر أبو حمزة آية من القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى فيها: "﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾

وتعتبر هذه الآية القرآنية بمثابة دعوة للمجاهدين للاستعداد للقتال في سبيل الله عز وجل.

وقال الناطق باسم السرايا: "‏إن اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم هو عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".

يُشار إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الشاب محمد الناعم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ونقلت جثمانه الطاهر عبر "جرافة عسكرية" في مشهد مؤلم يدلل على الاجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

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