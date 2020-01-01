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بعد 15 عاماً من مسلسل نور التركي هكذا أصبحت الطفلة "ألما"

الأحد 23 فبراير 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 15 عاماً من مسلسل نور التركي هكذا أصبحت الطفلة "ألما"


وكالات / سما /

يُعد مسلسل نور التركي أحد أشهر المسلسلات التي عُرضت في العالم العربي حيث حقق أبطال المسلسل شهرة كبيرة، بين هؤلاء النجوم شارك في العمل الطفلة ألما التي تركت أثر كبير لدى الجمهور، لكن بعد مرور 15 عاماً على عرض المسلسل أصبحت الطفلة ألما شابة جميلة.

الطفلة ألما اسمها الحقيقي كايرا سيمور Kayra Simur وتدرس في جامعة إسطنبول بعد أن قررت منذ سنوات الابتعاد تماماً عن مجال التمثيل والفن والاهتمام بالدراسة فقط.

كايرا سيمور تدرس حالياً الموسيقى وتحب على وجه التحديد آلة الكمان، وكانت قد ظهرت لها بعض الصورخلال مرحلة المراهقة التي اكتسبت فيها بعض الوزن الزائد واختلفت ملامحها عن مرحلة الطفولة.

إلا أن كايرا سيمور استعادت نفس ملامح الطفولة خلال مرحلة الشباب وأصبحت تتمتع بمظهر مميز وأنيق إلا أنها لا تنشر لنفسها الكثير من الصور فهي تفضل الابتعاد عن الأضواء.

كايرا سيمور في مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب

بجانب مسلسل نور، كانت كايرا سيمور قد شاركت في فيلم رعب بعنوان Üç Harfliler Marid وظهرت خلاله بدور فتاة تستحوذ عليها روح شريرة وتُثير الرعب لدى الجميع.

بعد هذا الفيلم قررت كايرا الابتعاد عن الفن تماماً بشكل مؤقت حيث تخصصت في الجامعة في مجال الموسيقى كما حافظت على ظهور محدود لها للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من ابتعاد كايرا إلا أن بعض الشائعات طاردتها خاصة في الوطن العربي حيت ارتبط اسمها كأول مراهقة تلقى حتفها بسبب لعبة الحوت الأزرق وهي الشائعة التي تم تجاهلها تماماً لأن الفتاة كانت تعيش حياتها بشكل طبيعي.

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