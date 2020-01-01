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صرف 100 دولار لـ 120 ألف أسرة ودعم زواج 500 شاب

بالصور.. السنوار يلتقي السفير العمادي في غزة.. وهذا ما بحثاه

الجمعة 21 فبراير 2020 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. السنوار يلتقي السفير العمادي في غزة.. وهذا ما بحثاه


غزة / سما /

استقبل رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار ووفد من قيادة الحركة، اليوم الجمعة، السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة في مكتب رئيس الحركة بمدينة غزة.

وناقش الطرفان سبل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لأهلنا في القطاع، كذلك تم نقاش خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء.

واتفق الطرفان على أن يتم صرف اثني عشر مليون دولار بواقع 100 دولار لمئة وعشرين ألف عائلة متعففة، ودعم زواج 500 شاب من الشباب غير القادرين على الزواج والمتقدمين في السن بواقع مليوني دولار، كما اتفقا على تخصيص مليون دولار لترميم العديد من بيوت الفقراء، كذلك تم الاتفاق على تقديم مليون دولار لخريجى الجامعات  لاستخراج شهاداتهم الجامعية.

هذا وأكد الجانبان أهمية المضي قدمًا في تحسين الأوضاع المعيشية بما يحقق حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة.

وقد ساد اللقاء روح إيجابية وحرص على تحقيق مستقبل أفضل لأبناء شعبنا في القطاع.

#يحيي السنوار #السفير العمادي #قطر #غزة #حماس #اللجنة القطرية #قطاع غزة #تسهيلات
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