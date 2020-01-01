"تربية بيت لحم" تطلق فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020

بيت لحم / سما /

افتتحت مديرة تربية بيت لحم نسرين عمرو، اليوم، فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2020، التي نُظمت تحت رعاية وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني في مدرسة الفرير الثانوية، بمشاركة 26 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد المشاريع 44 مشروعاً من عمل طلبة المدارس بإشراف معلميهم وتنظيم قسم التقنيات.

وحضر الافتتاح كلٌّ من مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية والتعليم جهاد الدريدي ومدير معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا المهندس محمد وريدات ورئيس الغرفة التجارية د.سمير حزبون ومدير مدرسة الفرير الأب داود كسابرة وممثلون عن المؤسسات الرسمية والمدنية والاسرة التربوية.

وألقت عمرو كلمة أشادت فيها بجهود كافة المبادرين التي تعكس إبداعات الطلبة في مجالات البحث العلمي، مشيرة إلى تميز تربية بيت لحم على المستويين المحلي والدولي، وأعربت عن شكرها لمدرسة الفرير ممثلةً بمديرها الفرير داود كسابرة لاستضافتها للمعرض وللجامعات المشاركة في لجان التحكيم والمشرفين التربويين وقسم التقنيات التربوية، ولمنسق معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا أ. محمود نمر وكافة القائمين على إنجاحه.

بدوره، أشاد جهاد الدريدي بجهود الطلبة ومعلميهم لإنجاح المعرض الذي يجسد إبداعات الطلبة العلمية والتكنولوجية على المستويين المحلي والدولي.

وأشرف على تحكيم المشاريع المشاركة في المعرض ممثلون عن جامعات بيت لحم والقدس المفتوحة فرع بيت لحم والبولتكنك والجامعة الأهلية بإشراف رئيس لجنة التحكيم في جامعة بيت لحم د.عمر دار عيسى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم العالي في بيت لحم نتائج المعرض، وذلك في قاعة مؤسسة الرئيس بوتين للثقافة والاقتصاد بفوز مدرسة بنات بيت لحم الثانوية في المركز الأول بمشروع "مدينتي نظيفة"، وحلّت مدرسة ذكور الخلفاء الراشدين في المركز الثاني بمشروع "شارع مدرستي آمن"، وفازت مدرسة بنات العودة الثانوية في المركز الثالث بمشروع "عطاؤكم أمل"، فيما جاءت مدرسة بنات دار صلاح الثانوية في المركز الرابع بمشروع "خلايا جسمي فيزيائية"، وحلت مدرسة ذكور الخضر الثانوية في المركز الخامس بمشروع " الأبكم يتكلم".