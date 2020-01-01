الاحتلال يضع علامات لشق شارع استيطاني يضم انفاقا وجسورا جنوب نابلس

القدس المحتلة / سما /

شرعت طواقم الاحتلال بوضع لمسات فنية وعلامات للبدء بشق شارع استيطاني يضم انفاقا وجسورا جنوب نابلس، يبدأ من بلدة زعترة وتخترق حوارة وبيتا واودلا.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ان الطواقم الفنية التابعة للاحتلال قامت بالتخطيط ووضع العلامات المساحية لشق شارع استيطاني من زعترة ليخترق اراضي بيتا وحوارة واودلا بطول 7كم، لخدمة المستوطنين تحت مبررات "أمنية" لحماية المستوطنين من عمليات رشق الحجارة.

وأضاف دغلس ان هذا الشارع سيكلف مئات ملايين الشواقل وسيعمل على خلق وقائع جديدة على الأرض وسيعمل على مصادرة 406 دونم من أراضي 7 قرى فلسطينية، اضافة الى منع البناء على الاف الدونمات من الأراضي التي ستكون على جوانب الشارع الاستيطاني.