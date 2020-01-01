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بعد تراجع اسرائيل.. فلسطين تبدأ الاستيراد المباشر للمنتجات من الأسواق العالمية

الخميس 20 فبراير 2020 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تراجع اسرائيل.. فلسطين تبدأ الاستيراد المباشر للمنتجات من الأسواق العالمية


رام الله / سما /

 أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني مساء الأربعاء عن البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معيقات، وذلك بمنح التراخيص اللازمة للمستوردين ووفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر.

جاء ذلك عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، اسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وبعد ستة أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وبعد نحو أسبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل.

وتعهد الجانب الإسرائيلي كذلك بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به. بحسب بيان الزراعة والاقتصاد.

#فلسطين #اسرائيل #استيراد

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