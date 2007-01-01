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سقوط كوميدي لزيدان يشعل مواقع التواصل (فيديو)

الإثنين 17 فبراير 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط كوميدي لزيدان يشعل مواقع التواصل (فيديو)


وكالات

ظهر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، في لقطة كوميدية، أثناء مجريات المباراة التي جمعت فريقه بضيفه سلتا فيغو أمس الأحد، في ختام لقاءات الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 61، وعندما كان زيدان يوجه لاعبيه من المنطقة المخصصة للمدربين، تفاجأ بمدافع سلتا فيغو، الغاني جوزيف أودو، وهو يندفع نحوه، من أجل الحفاظ على الكرة لكي لا تخرج إلى رمية تماس، ليصطدم الثنائي ويسقط على الأرض في لقطة كوميدية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة أودو خلال اصطدامه بزيدان، حيث يظهر المدافع الغاني مستلقيا على الأرض وقدمه اليمنى ملتصقة بخد المدرب الفرنسي.

ولم يخلف هذا الاصطدام أي إصابات، حيث نهض زيدان بسرعة وواصل توجيه لاعبيه، كما استكمل أودو المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الوصيف.

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