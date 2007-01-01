أداة "تويتر" الجديدة للتخلص من الصور الإباحية بــ الرسائل

وكالات / سما /

في محاولة لمنع المستخدمين من تلقي صور غير مرغوب فيها، أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي المصغرة تويتر إضافة جديدة تسمى "Safe DM”، ووفقًا للتقارير، توصلت مدير قسم التطوير في تويتر Kelsey Bressler إلى الفكرة بعد أن تلقت صورة عارية غير مرغوب فيها من رجل، وبحلول الجمعة الماضية أصبح البرنامج المساعد - المسمى Safe DM - الذي يحظر ويحذف الصور الإباحية المرسلة عبر الرسائل المباشرة، متاحًا لمستخدمي تويتر، وفقًا لتقرير نشره موقع timesnownews الهندى.

وبحسب التقارير فإن هذه الخطوة تأتى ضمن مجموعة الإجراءات الجديدة، التي تستهدف الصور الإباحية، فيما ستتيح الميزة للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل بصورة آمنة من دون ظهور أي محتوى إباحي عليها، حيث تمنع الميزة الجديدة من استقبال المستخدم أي صور عارية عبر رسائل "تويتر"، حتى لو كانت مرسلة من معلنين أو أصدقاء.

وقالت كيسلي برسلر، إن تلك الميزة الجديدة ستمكن المستخدم من التحكم في أي محتوى "غير مرغوب" في ظهوره على حسابه أو صفحته أو حتى رسائله الخاصة، وتابعت المسؤولة في تويتر قائلة "نعلم أن ذلك المحتوى قد يكون بابا في معظم الأحيان للمتسللين والهاكرز، لذلك نعمل بكل قوة على حماية المستخدمين من عمليات التسلل عبر الإنترنت"، ويمكن إضافة مرشح "الصور الإباحية" على الصفحة الرئيسية وعدم قصرها على الرسائل المباشرة فقط.

وفي الوقت نفسه، حقق تويتر، الأسبوع الماضي، أول إيرادات ربع سنوية قدرها 1.01 مليار دولار، بزيادة 11% ، مستفيدًا من الأداء القوي في معظم المناطق الجغرافية الرئيسية، مع قوة خاصة في الإعلانات الأمريكية، ومع ذلك، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي في الربع الرابع من عام 2019 153 مليون دولار، أو 15 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 207 مليون دولار، أو 23 في المائة لنفس الفترة من عام 2018.

فيما انخفض صافي دخلها للربع الرابع من عام 2019 إلى 119 مليون دولار، مع ربح مخفف للسهم قدره 0.15 دولار، مقارنة مع دخل صاف قدره 255 مليون دولار مع ربحية مخفضة قدرها 0.33 دولار في نفس الفترة من العام الماضي.