بالصور : مصر تبدأ بناء جدار حدودي مع قطاع غزة

غزة / سما /

بدأت السلطات المصرية خلال الأيام الأخيرة بناء جدار حدودي جديد على طول الحدود الجنوبية مع قطاع غزة.



ووفقاً لموقع القناة العبرية السابعة، فقد بدأ بناء الجدار أواخر شهر يناير حيث بدأت مصر سلسلة من المشاريع الجديدة، تحت ذريعة تعزيز الأمن على حدود غزة.



وذكر الموقع، أن الجدار الجديد سيمتد، عند الانتهاء منه، من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح، على بعد حوالي كيلومترين (1.2 ميل)، وسيكون ارتفاعه ستة أمتار (حوالي 20 قدمًا) ويمتد خمسة أمتار (16.4 قدمًا) تحت الأرض.



ويرى مراقبون، أنه لا تبرير لبناء الجدار في ضل التأكيدات المتتالية من قبل حماس ضبطها الكامل للحدود، وحرصها على الأمن في تلك المنطقة.