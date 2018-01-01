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صحيفة : هكذا كشفت بيجامة النوم خيانة إلهان عمر لزوجها

الأحد 16 فبراير 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : هكذا كشفت بيجامة النوم خيانة إلهان عمر لزوجها


وكالات

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل جديدة تشير لإقامة عضو مجلس النواب الأميركي، إلهان عمر، علاقة غرامية مع مدير حملتها تيم ماينت.

وقالت الصحيفة إن أحمد حرسي، زوج إلهان، اكتشف خيانتها بعد أن دخل فجأة عليها في شقتهما بالعاصمة الأميركية واشنطن، ووجدها وماينت يرتديان "بيجامة النوم".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن حرسي كانت تراوده شكوك بأن زوجته تخونه مع مدير حملتها، ليقرر إثرها إجراء زيارة مفاجئة لها في واشنطن العاصمة قادما من مينيسوتا، حيث كانا يعيشان مع أطفالهما الثلاثة.

وأضافت المصادر أن حرسي "لم يشاهدهما (عمر وماينت) في الفراش، لكنهما كانا في وضعية غرامية".

واتفقت عائلتا الزوجين بعد الحادث على منح الزوج "عشرات آلاف الدولارات"، مقابل شراء سكوته وعدم حديثه عن انهيار زواجهما، وفقا للمصادر ذاتها.

ورفضت النائبة بعد انتخابها في 2018 أن يبقى حرسي إلى جوارها في العاصمة التي انتقلت إليها، وطلبت منه أن يقيم مع أبنائهما في مدينة مينابولس، عاصمة ولاية مينيسوتا التي ترشحت عن دائرة انتخابية بها.

يذكر أن ماينت كان طلق زوجته في ديسمبر الماضي، فيما لم تعلق عمر على علاقتها بمدير حملتها أو سبب طلاقها من حرسي.

المصدر: "ديلي ميل"

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