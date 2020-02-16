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جمعية الأنصار الخيرية توزع مساعدات مالية لعوائل شهداء عدوان 2014

الجمعة 14 فبراير 2020 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية الأنصار الخيرية توزع مساعدات مالية لعوائل شهداء عدوان 2014


غزة / سما /

من المقرر أن توزع جمعية الأنصار الخيرية يوم الأحد المقبل، مساعدات مالية لعوائل شهداء عدوان 2014.

ودعت الجمعة في بيان لها، أسر شهداء عدوان 2014 لاستلام المساعدات المالية من مقر الجمعية.

ونوهت الجمعية أنها ستسلم المستفيد الأول فقط، مطالبة المستفيد باصطحاب اثبات شخصيته (الهوية) لاستلام المساعدات النقدية.

وأوضحت الجمعية أن مواعيد التوزيع حسب التواريخ التالية كما هو موضح أدناه:

1-سكان محافظة رفح يوم الأحد الموافق 16-2-2020 م

2-سكان محافظة خانيونس يوم الاثنين الموافق 17-2-2020 م

3 سكان محافظة الوسطى يوم الثلاثاء الموافق 18-2-2020 م

4-سكان محافظة غزة يوم الأربعاء الموافق 19-2-2020 م

5-سكان محافظة الشمال يوم الخميس الموافق 20-2-2020 م

#جمعية الأنصار الخيرية #مساعدات مالية #شهداء #عدوان 2014 #قطاع غزة

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