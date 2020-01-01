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اردوغان: صفقة القرن خطة احتلال ولن نترك القدس تحت رحمة اسرائيل

الجمعة 14 فبراير 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اردوغان: صفقة القرن خطة احتلال ولن نترك القدس تحت رحمة اسرائيل


غزة / سما /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي بشأن تسوية القضية الفلسطينية، ليست خطة سلام بل احتلال.

وقال الرئيس التركي، أمام البرلمان الباكستاني بعد يوم من وصوله إلى إسلام آباد: "اتخذنا موقفا مشرفا وحازما ضد الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس الشريف، أولى القبلتين، وخلال فترة رئاستنا لمنظمة التعاون الإسلامي، بذلنا جهودا وقمنا بتحركات نشِطة حيال كافة الأمور التي تهم الأمة الإسلامية".

وأكد أردوغان أن الخطة، التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيال القدس في الأونة الأخيرة، ليست خطة سلام، بل هي مشروع احتلال.

وتابع: "من خلال تصريحنا أن القدس خط أحمر بالنسبة لنا، أعلنا للعالم أجمع أننا لن نترك القدس الشريف تحت رحمة الإدارة الإسرائيلية المحتلة".
 "سبوتنيك"

#رجب طيب اردوغان #الرئيس التركي #القدس #صفقة القرن #اسرائيل #ترامب #نتنياهو #التعاون الاسلامي

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