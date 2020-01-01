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بمشاركة 94 دولة.. انطلاق اللقاء الكشفي الدولي التاسع في الشارقة

الأربعاء 12 فبراير 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة 94 دولة.. انطلاق اللقاء الكشفي الدولي التاسع في الشارقة


ابو ظبي /سما/

رفع 250 جوالاً وقائداً من مختلف الأقاليم الكشفية، أعلام الدول التي ينتمون إليها، وعددها 94 دولة مشاركة في اللقاء الكشفي الدولي التاسع 2020، الذي تستضيفه الشارقة برعاية حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى.

ويستمر اللقاء الكشفي في الشارقة، حتى التاسع عشر من فبراير/شباط الجاري، وسط روح مملوءة بالوطنية والشموخ، بحضور عبدالله السويدي المشرف العام للجنة العليا المنظمة، ووفد المنظمة الكشفية العربية، وبرئاسة عمرو حمدي الأمين العام للمنظمة، الذي تحدث مشجعاً الجوالة، ومتمنياً لهم قضاء أجمل الأوقات في دولة الإمارات والشارقة.

وبدأ برنامج الافتتاح بتجمع الجوالة داخل مفوضية كشافة الشارقة في طابور تخللته الصيحات الكشفية؛ استعداداً لرفع أعلام الدول المشاركة في اللقاء، ثم تقدمهم السويدي الذي رفع علم الإمارات، وسط أعلام 94 دولة تم رفعها، بعدها تم التقاط الصور الجماعية مع الوفود المشاركة.

وقام المشرف العام بتحية الوفود المشاركة في اللقاء، وأكد أن هذه اللقاءات الكشفية الدولية تهدف إلى تحقيق الرؤية السامية لحاكم الشارقة للحركة الكشفية؛ والمتمثلة في توطيد أواصر الأخوة والصداقة؛ وتبادل الخبرات والمعارف بين جوالة العالم، إضافة إلى التعريف بدولة الإمارات عامة، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وقدم عمرو حمدي جلسة تمهيدية تضمنت التعريف باللقاء وأهدافه، وأيضاً برنامج اللقاء.

#الكشافة #الشارقة #المؤتمر الكشفي التاسع

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