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برشلونة يعلن مدة غياب ديمبلي عن الملاعب

الأربعاء 12 فبراير 2020 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعلن مدة غياب ديمبلي عن الملاعب


وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، مدة غياب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق، عن النادي الكتالوني بسبب الإصابة.

وحسب البيان الذي نشره برشلونة على موقعه الرسمي، فإن ديمبلي سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر تقريبا، بعد أن خضع لجراحة ناجحة في فنلندا، تحت إشراف الطبيب الشهير لاسيه لمباينن، عقب إصابته بتمزق في الأوتار القريبة من العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن.

ويعني ذلك، أن ديمبلي لن يتواجد مع منتخب فرنسا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستنطلق خلال الفترة ما بين 12 يونيو وحتى 12 يوليو.

يذكر أنه يحق لبرشلونة، استبدال ديمبلي بلاعب آخر في قائمته المحلية، إذا أقرت لجنة طبية من رابطة "الليغا" أن النجم الفرنسي سيغيب لأكثر من 5 أشهر.

#برشلونة #عثمان ديمبلي

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