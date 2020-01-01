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صور.. تظاهرة بغزة رفضا لصفقة القرن ودعما للرئيس عباس

الثلاثاء 11 فبراير 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. تظاهرة بغزة رفضا لصفقة القرن ودعما للرئيس عباس


غزة / سما /

تظاهر آلاف المواطنين، اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة، تأكيدًا على رفض الخطة الأميركية "صفقة القرن"، ودعما وتأييدا للرئيس محمود عباس قبيل خطابه في الأمم المتحدة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وصور الرئيس محمود عباس، وشعارات تؤكد على رفضهم لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وحضر العديد من قيادات الفصائل الفلسطينية، التظاهرة التي تركزت في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

وأكد وليد العوض متحدثًا باسم القوى الوطنية والإسلامية في كلمةً له، على تمسك الفلسطينيين بحقهم في عودة اللاجئين إلى كافة أراضيهم المحتلة، ورفضهم لكل خيارات التوطين، والوطن البديل.

وأشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إلى أن جميع الفصائل عبرت عن رفضها لصفقة القرن، وأنها موحدة في مواجهتها حتى إسقاطها، لافتا إلى أن كل الفصائل تقف اليوم موحدة خلف الرئيس عباس في خطابه المنتظر الرافض لهذه الصفقة.

وشدد على أن مصير صفقة القرن سيكون الفشل وأنها ستذهب إلى "مزابل التاريخ"، داعيًا الكل الفلسطيني لمزيد من خطوات الوحدة الوطنية لمواجهة هذه المخاطر التي تحدق بالقضية الوطنية.

ولفت إلى أن التظاهرة في غزة، تأتي تزامنا مع أخرى في المدن الفلسطينية والشتات للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني بأكمله موحد برفضه للصفقة.

#مسيرات #غزة #الرئيس عباس #صفقة القرن #مجلس الامن
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