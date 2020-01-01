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شاهد.. تغريدة لـ إليسا تثير الجدل على تويتر

الإثنين 10 فبراير 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. تغريدة لـ إليسا تثير الجدل على تويتر


وكالات / سما /

أثارت المطربة اللبنانية إليسا الجدل من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت إليسا "كل ما يجي برد وتلج بنقول الحمد لله، بس منفكر كمان قدي في ناس بردانة ببيوتها أو حتى بالخيم".

وأضافت إليسا " قدي في ناس مقطوعة الكهربا عندا ومش قادرة تتدفى، قدي في ناس يمكن تموت من البرد لأنو ما معها حق حطب".

وتابعت إليسا قائلة "وقدي في ناس دفيانة بقصورها عا مصايب غيرها".

وتفاعل عدد كبير من متابعي إليسا وجاءت أبرز التغريدات كالاتي :

قديشك انسانية وتشيلي هم الناس الله يحميك ياقلبي

#اليسا لا تخافي ناس بردانة ليها رب كريم يحن عليهم. ربي يستر عليك قد خوفك ومحبتك خير للناس.

فعلًا

#إليسا #تويتر
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