  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كوخافي يقرر تغيير اسم ومهام قسم التخطيط بالجيش الإسرائيلي

الإثنين 10 فبراير 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يقرر تغيير اسم ومهام قسم التخطيط بالجيش الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قرر تغيير اسم ومهام قسم التخطيط، بالجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الأثنين، إن رئيس الأركان، سيعلن قريبا عن  حل قسم التخطيط، واجراء تغييرات جوهرية بطبيعة عمله ومهامه، واسمه. 

وأضافت الصحيفة، إنه ضمن خطته الجديدة متعددة السنوات، المعروفة باسم تنوفا، قرر رئيس الأركان كوخافي، تغيير اسم قسم التخطيط الى اسم "قسم بناء القوة البرية".

وبحسب الصحيفة العبرية، وفقا لهذه الخطة، سيتم نقل الوحدة الإستراتيجية من قسم التخطيط، الى قسم العمليات، مع بقاء وحدة التخطيط فقط بقسم "بناء القوة البشرية".  

ووفقا للصحيفة، تأتي هذه المتغيرات بقسم التخطيط، من أجل بناء القوة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، بشكل يسمح لها بالحسم العسكري بالحرب القادمة.

وأشارت الصحيفة، الى أن قسم التخطيط مسؤول عن اعداد خطط العمل العسكرية متعدد السنوات، وتنظيم بناء القوة العسكرية بالجيش، وعن اعداد الميزانيات العسكرية، وتوزيع الموارد.  


الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة

بالاسماء.. تنقلات جديدة في جهاز الأمن الوقائي

الدولة الفلسطينية تشعل الخلاف والصراخ باجتماع حكومة الاحتلال.. ونتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا!

تحرش واغتصاب.. بالصور: اعتقال حاخام إسرائيلي احتال على مرضى السرطان بالقدس

مصادر عبرية تكشف عن سبب الانفجارات في مستوطنات غلاف غزة

غزة: وفاة مواطن وإصابة زوجته اختناقًا بغاز التدفئة

حمد بن جاسم يعلق على "صفقة القرن" ويتوقع اتفاقية جديدة

الأخبار الرئيسية

غالنت

وزير إسرائيلي:"عندما أقول شيئا عن حماس أقترح على الجميع أخذ الامر بجدية و سنصل إلى حملة عسكرية"

وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة

خبير إسرائيلي : هجمات الضفة فردية لكنها قد تخرج عن السيطرة

صحيفة عبرية : الوفد المصري يصل غزة لنقل رسالة اسرائيلية لحماس

قصف

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة