كوخافي يقرر تغيير اسم ومهام قسم التخطيط بالجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قرر تغيير اسم ومهام قسم التخطيط، بالجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الأثنين، إن رئيس الأركان، سيعلن قريبا عن حل قسم التخطيط، واجراء تغييرات جوهرية بطبيعة عمله ومهامه، واسمه.

وأضافت الصحيفة، إنه ضمن خطته الجديدة متعددة السنوات، المعروفة باسم تنوفا، قرر رئيس الأركان كوخافي، تغيير اسم قسم التخطيط الى اسم "قسم بناء القوة البرية".

وبحسب الصحيفة العبرية، وفقا لهذه الخطة، سيتم نقل الوحدة الإستراتيجية من قسم التخطيط، الى قسم العمليات، مع بقاء وحدة التخطيط فقط بقسم "بناء القوة البشرية".

ووفقا للصحيفة، تأتي هذه المتغيرات بقسم التخطيط، من أجل بناء القوة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، بشكل يسمح لها بالحسم العسكري بالحرب القادمة.

وأشارت الصحيفة، الى أن قسم التخطيط مسؤول عن اعداد خطط العمل العسكرية متعدد السنوات، وتنظيم بناء القوة العسكرية بالجيش، وعن اعداد الميزانيات العسكرية، وتوزيع الموارد.