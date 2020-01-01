طفل يتسبب في سقوط نانسي عجرم على المسرح!

وكالات / سما /

وقع موقف طريف بين الفنانة نانسي عجرم والمتسابق اليمني هشام اليمني على مسرح برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids، بعد أن أخبر الطفل لجنة التحكيم أنه يجيد المصارعة.

هز المتسابق هشام اليمني مسرح ذا فويس كيدز بأدائه لأغنية "امتي أنا اشوفك" للفنان أبو بكر سالم، فاستطاع بصوته أن يجعل لجنة التحكيم تلتف له بالكامل.

وعندما حانت لجنة الاختيار أصرت نانسي عجرم على أن يختارها المتسابق، وهنا قاطعها الفنان عاصي الحلاني ليسأله عن هواياته الأخرى فأجاب بأنه يجيد المصارعة، فطلب منه عاصي أن يختار أحد من الحكام لكي يصارعه على المسرح، فأخذت الفنانة اللبنانية تطلب من المشترك أن يختارها وعلى إثره نفذ طلبها.

صعدت نانسي عجرم على المسرح بجانب الطفل وطلبت منه أن يعلمها حركات المصارعة ويجربها عليها، فنفذ الطفل كلامها فتظاهرت في هذه اللحظة بأنه تمكن منها وسقطت على الأرض في مشهد طريف أدخل الجميع في نوبة ضحك.

وفي النهاية، استطاعت نانسي عجرم أن تقنع المشترك اليمني لكي ينضم إلى فريقها، ومنحته عباءة "سوبر مان".

يذكر أن اليوم هي الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة "الصوت وبس" من برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث، على أن تبدأ مرحلة المواجهة من الحلقة المقبلة، من أجل تصفية المشتركين للنهائيات.