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سبب غياب بيل عن ريال مدريد في المباريات الأخيرة

السبت 08 فبراير 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب غياب بيل عن ريال مدريد في المباريات الأخيرة


وكالات / سما /

تأزم وضع النجم الويلزي جاريث بيل في ريال مدريد كثيراً خلال الآونة الأخيرة، وقرر المدرب زين الدين زيدان استبعاده بشكل كامل عن صفوف الفريق وعدم إدراج اسمه في قوائم المباريات.

وتعرض جاريث بيل لإصابة طفيفة في مباراة الفريق ضد سالامنكا في دور الـ32 لبطولة كأس الملك، ومنذ ذلك الوقت، لم يستدعيه زيدان لأي مباراة، رغم أنه عاد إلى التدريبات قبل 10 أيام، ولا يعاني من أية مشاكل بدنية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن غياب بيل كان لأسباب فنية ورياضية، والأمر ليس له أي علاقة بجاهزية البدنية أو الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، مما يزيد الوضع تعقيداً بين اللاعب ومدربه الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن زيدان غير معجب بالمجهود الذي يبذله النجم الويلزي في التدريبات، ويرى أنه ليس كافياً، لذلك أقصاه من قائمة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في الديربي وضد ريال سوسيداد في الكأس.

وأضاف التقرير أن العلاقة بين زيدان وبيل وصلت إلى أسوأ مراحلها، رغم محاولة المدرب الفرنسي تهدئة الأجواء بينهما في بداية ومنتصف الموسم، إلا أن اللاعب لم يبذل أي مجهود يذكر لمساعدة نفسه والفريق.

وهذا لا يعني أن زيدان لن يعتمد على بيل بشكل نهائي في قادم المواعيد، فهو يعلم مدى الجودة التي يملكها، لكنه لن يفعل ذلك إلا عندما يشعر أن اللاعب يتدرب بالشكل المطلوب، لاسيما وأن الأخير سيحاول إثبات نفسه في المرحلة المقبلة لإقناع الأندية الإنجليزية بأنه ما زال قادراً على العطاء، فبنسبة كبير سيكون الموسم الحالي هو الأخير له في النادي الملكي.

#ريال مدريد #جاريث بيل

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