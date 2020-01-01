فندق ريكسوس بريميوم دبي يقدم عروض خاصة بمناسبة عيد الحب

دبي / وكالات/

يقدم فندق ريكسوس بريميوم دبي باقات وعروضخاصة بعيد الحب – فالنتاين - لاتاحة الفرصة للضيوف والزوار للاحتفال بهذا اليوم الجميل برومانسية وفخامة .

حيث يقدم جوديفا كافيه في ريكسوس بريميوم دبي باقة عيد الحب الحصرية والتي تتضمن أشهى الحلويات وأفخر أنواع الشوكولاتة، مع إمكانية شراء صناديق هدايا جوديفا الخاصة بعيد الحب والمصممة خصيصًا حسب الطلب -مثل بوكيه الفراولة أو الشوكولاتة المصممة على شكل قلب- بالإضافة إلى الحصول على خصم بقيمة 25% على شاي بعد الظهيرة.

كما يمكن لضيوف المقهى الاستمتاع بتجربة ذوقية فاخرة ضمن أجواء راقية تكملها الفقرات الترفيهية الكلاسيكية الحية وشاي الظهيرة الفريد من نوعه، وذلك من الساعة 3:00 م وحتى الساعة 6:00 م. وتتضمن قائمة روائع الشوكولاتة الخاصة بعيد الحب مجموعة مختارة من السندويتشات الصغيرة الشهية والكعك الغني بالزبدة وأشهر إبداعات جوديفا وهي الفراولة الطازجة المغمورة في غاناش الشوكولاتة بالحليب الشهي.

• بوكيه الفراولة (20 قطعة بسعر 300 درهم إماراتي و10 قطع بسعر 200درهم إماراتي)

• الشوكولاتة المصممة على شكل قلب (14 قطعة بسعر 165 درهم إماراتي و10 قطع بسعر 200 درهم إماراتي