بالصور.. محرز ينفصل عن زوجته ريتا ويبدأ علاقة جديدة مع الجميلة تايلور

وكالات / سما /

عادت من جديد الحياة الشخصية للنجم الجزائري رياض محرز إلى دائرة اهتمامات الصحف الإنجليزية، بعد أن ظهرت تقارير تؤكد أن لاعب وسط مانشستر سيتي قد انفصل عن زوجة صاحبة الأصول الهندية ريتا جوهال.

العلاقة بين محرز وريتا في الأشهر الأخيرة كانت غامضة خاصة أنهما لم يظهرا أبداً في أي صورة تجمعهما، كما أنها لم تعد تحضر المباريات لمانشستر سيتي في إستاد “الاتحاد”، مع ظهور أخبار تتحدث عن غضب النجم الجزائري من تصرفات زوجته بسبب تواجدها في ملهى ليلي مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر.

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن محرز حالياً لم يعد على علاقة بزوجته ريتا بعد أن قررا الانفصال رسمياً، وأن النجم الجزائري تخطى هذه المرحلة سريعاً وبدأ في علاقة جديدة مع فتاة اسمها “تايلور”، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور داون وارد.

وأضافت الصحيفة أن ارتباط تايلور “البالغة من العمر 22 عاماً” سابقاً بالمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو زميله في مانشستر سيتي، لم يكن عائقاً أمام فكرة علاقتهما، بل كانت الشابة الجميلة متحفظة في البداية بسبب استمرار زواج محرز، لكن بعد انفصاله عن ريتا رسمياً بقرار من المحكمة في مانشستر، صار طريق حبهما خالي من أي عقبات.

لم يظهر محرز مع تايلور في صورة تجمعهما حتى الآن، لكن صحيفة “ذا صن” تؤكد أن الحبيبة الجديدة للنجم الجزائري تواجدت في المدرجات أثناء مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وهناك شهود يؤكدون وجود الثنائي معاً في أحد المطاعم لتناول العشاء.