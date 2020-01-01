  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي بعد مسيرة فنية امتدت 35 عاماً

الثلاثاء 04 فبراير 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي بعد مسيرة فنية امتدت 35 عاماً


وكالات / سما /

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنانة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما .

وقال اشرف زكي نقيب الممثلين، حسبما أفاد موقع التليفزيون المصري اليوم، إن الفنانة الكبيرة تعرضت لوعكة صحية قبل أسبوعين تمثلت في إصابتها بنزلة شعبية حادة بشكل مفاجئ، نقلت على أثرها إلى مستشفى المعادي حيث وافتها المنية اليوم.

وولدت الراحلة نادية لطفي في الخامس من كانون ثان/يناير 1937 باسم آخر وهو بولا محمد مصطفى شفيق في حي عابدين بالقاهرة ، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني.

وقدمت الراحلة عددا كبيرا من الأعمال السينمائية ، أبرزها "الخطايا" و"الناصر صلاح الدين" ، و"الخطايا" و"أبي فوق الشجرة" و"الخائنة" و"بديعة مصابني" ، "لا تطفيء الشمس .

وامتدت مسيرتها الفنية لقرابة 35 عاما قدمت فيها عشرات الأعمال التي تنوعت بين الوطنية والدينية والاجتماعية ، وقدمت عملا تلفزيونيا واحدا وهو "ناس ولاد ناس" وعملا مسرحيا واحدا وهو "بمبة كشر".

#نادية لطفي #مصر

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطفل محمود البيطار.. ما علاقة والده؟

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال

بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

الحكومة تقرر منع دخول الخضار والفواكه ومنتجات اخرى من "اسرائيل"

الأخبار الرئيسية

74968

الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول متطورة لمواجهة تهديدات حماس

مصادر امريكية تكشف : نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

22021

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

لا حاجة لعملية عسكرية.. الاحتلال : حماس تضغط بالقذائف لتنفيذ التسوية قبل انتخابات الكنيست

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن