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بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة

الإثنين 03 فبراير 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

ادّعت عضو حزب اليمين الجديد عيديت سيلمان أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت يخطط للقيام بعمل مهم في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة.

وأضافت سيلمان لقناة الكنيست كما نقل موقع القناة 7 العبرية اليوم الإثنين:" بينت يخطط لعمل أكثر أهمية في المستقبل القريب في غزة، عليه أن يضع الخطة على الطاولة".

جاءت تصريحات سيلمان في ضوء التوتر في مستوطنات غلاف غزة جراء سقوط الصواريخ والبالونات المتفجرة.
 
وكانت قناة كان، أفادت بأن هناك تقديرات لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية، باندلاع تصعيد في قطاع غزة، قبل فترة الانتخابات.

#بينت #غزة #حرب

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