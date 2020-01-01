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التعادل يحسم مباراة ليستر سيتي أمام تشيلسي

السبت 01 فبراير 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعادل يحسم مباراة ليستر سيتي أمام تشيلسي


وكالات / سما /

تعادل فريق تشلسي أمام مضيفه فريق ليستر سيتي ، بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " ووكرز "

ورفع فريق ليستر سيتي رصيده بعد هذا التعادل الى 49 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع فريق تشيلسي رصيده بعد هذا التعادل الى 41 نقطة في المركز الرابع في سلم الترتيب.

بعد شوط أول سلبي، تمكن تشيلسي من تسجيل هدف التقدم عن طريق، أنطونيو رودريجر في الدقيقة " 46 " مستغلاً كرة عرضية من ركنية حولها برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة " 54 " سجل ليستر سيتي هدف التعادل عن طريق، هارفي بارنيس بعد كرة وصلت الى بارنيس الذي دخل مطنقة الجزاء وسدد كرة سكنت شباك الحارس كاباييرو.

وتمكن ليستر سيتي من تسجيل هدف ثاني عن طريق، بينجامين تشايلويل في الدقيقة " 64 " مستغلاً كرة عرضية من بيريرا حولها بينجامين تشايلويل في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة " 71 " سجل تشيلسي هدف التعادل عن طريق، أنطونيو روديجر بعد كرة عرضية من ضربة حرة نفذها ماونت داخل منطقة الجزاء حولها روديجر برأسية في الشباك.

#تشيلسي #ليستر سيتي

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