اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. ومدفعية الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة

غزة / سما /

زعمت مصادر اعلام عبرية، اليوم الجمعة، اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، دون تفعيل صفارات الانذار.

وبحسب مصادر عبرية، سمع دوي انفجارين عنيفين في أشكول، مشيرة الى أن الجيش الإسرائيلي يفحص ما إذا كانت صواريخ أطلقت من غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "قبل قليل تم رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، حيث اعترضت الدفاعات الجوية إحداها".

وأضاف: نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة.

وفي المقابل، أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه مجموعة من الشبان في المنطقة الحدودية لشرق خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي أعقاب إطلاق القذائف، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفة على الأقل تجاه نقطة رصد للمقاومة شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.