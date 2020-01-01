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ينيت يأمر بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية

الجمعة 31 يناير 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ينيت يأمر بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

 أمر وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بينيت، منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن بالتوقف الفوري عن استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.

تم اتخاذ قرار بينيت بعد أشهر من المحاولات المتكررة من قبل الجهات المختصة لحل أزمة العجول، والتي أدت إلى أضرار جسيمة ومستمرة لقطاع مربي الماشية في إسرائيل وانهيار مئات المزارع في هذه الصناعة. وفق بيان مكتب بينيت.

وفقًا لذلك، سيتم إيقاف الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية من الساعة 06:00 بدءاً من صباح يوم الأحد المقبل.

#ينيت #استيراد #فلسطين

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