فيديو.. ريال مدريد يسحق سرقسطة برباعية ويعبر لربع نهائي الكأس

وكالات / سما /

حقق فريق ريال مدريد، انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-0)، خلال مواجهة ريال سرقسطة بدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة فاران، ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما في الدقائق (6، 32، 72، و79).

وبهذا الانتصار يؤمن الميرنجي تأهله إلى الدور ربع النهائي بخطى ثابتة في ظل سعيه لتحقيق اللقب الغائب منذ سنوات عن خزائنه.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض ريال سرقسطة، على لاعبي ريال مدريد، لكن سريعًا ما نجح لاعبو الملكي في الاستحواذ والسيطرة.

ونجح رافائيل فاران في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 6، حيث استقبل كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن عبر زميله توني كروس، ليُسدد فاران بسهولة في الشباك.

وجاءت أول فرصة لسرقسطة في المباراة في الدقيقة 23، حيث تلقى كاجاوا تمريرة في منطقة الجزاء، وسدد بقوة على مرمى الحارس أريولا، الذي حولها إلى ركنية.

وكاد كاجاوا أن يُسجل هدف التعادل لسرقسطة، حيث انطلق بالكرة من الجبهة اليمنى إلى منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكن الكرة اصطدمت بدفاع الميرنجي ومرت بجانب القائم الأيسر للحارس أريولا في الدقيق 29.

وسجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 32، حيث استقبل في منطقة الجزاء تمريرة من توني كروس، وسدد بقوة أقصى يسار حارس ريال سرقسطة ألفارو راتون.

وحاول فينيسيوس جونيور أن يُسجل الهدف الثالث في الدقيقة 38، والذي توغل في منطقة الجزاء وسدد كرة، لكن الحارس راتون تصدى لها ببراعة.

وواصل الميرنجي سيطرته على المباراة بشكل كامل، في ظل تراجع سرقسطة، حيث عانى أصحاب الأرض

من أخطاء كارثية في الدفاع، مما فتح المساحات أمام لاعبي ريال مدريد لتهديد مرماهم لأكثر من مناسبة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الملكي بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهرت خطورة ريال سرقسطة، بعدة تسديدات من خارج منطقة الجزاء، كانت أبرزها تسديدة كاجاوا في الدقيقة 62 التي مرت أعلى مرمى أريولا.

ومن جملة تكتيكية مميزة، نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72، حيث تبادل الكرة مع خاميس رودريجيز، واستقبل تمريرة في العمق قبل أن يُسدد على يسار حارس سرقسطة راتون.

ودفع زيدان بناتشو فيرنانديز وإبراهيم دياز وكريم بنزيما، بدلا من راموس وفينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش.

وتألق أريولا في التصدي لمحاولات لاعبي سرقسطة من أجل تقليص الفارق بتسديدتين من كاجاوا وبلانكو.

وأضاف البديل كريم بنزيما الهدف الرابع لريال مدريد، في الدقيقة 79، حيث استقبل تمريرة عرضية من الطرف الأيمن عبر داني كارفاخال وسدد في الشباك الخالية.

وكاد بنزيما أن يُضيف الهدف الخامس في الدقيقة 84، حيث تلقى تمريرة من إبراهيم دياز، وسدد بقوة بجانب القائم الأيمن لسرقسطة، لتنتهي المباراة بتأهل الميرنجي لربع النهائي.