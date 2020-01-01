الرئيس عباس يرفض استقبال مكالمة ترامب ويبعث برسالة لـ"نتنياهو" حول اتفاقية اوسلو

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر اعلامية، مساء اليوم الاربعاء، ان الرئيس محمود عباس رفض استقبال مكالمة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وبحسب المصادر، فان الرئيس الفلسطيني ابو مازن رفض ايضا استلام رسالة ترامب.

وكشفت المصادر ان الرئيس عباس نقل رسالة الى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتياهو عبر حسين الشيخ وزير هيئة الشؤون المدنية اتهمه فيها بالتنكر لإتفاقية اوسلو، قائلا فيها "نحن ايضا في حل من اتفاقيات اوسلو.

وبحسب المصادر الاعلامية، فان الرئيس عباس أكد في رسالته الجانب الفلسطيني لم يعد لديه أي صلة باتفاقية أوسلو.

وقال الرئيس محمود عباس مساء امس سنبدأ فورا باتخاذ كل الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني.

وأكد الرئيس في كلمته خلال اجتماع القيادة الطارئ في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ردا على اعلان الرئيس الأميركي ترمب بما يسمى "صفقة القرن"، أن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة.

وأضاف ان مخططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما، وقال: "سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل".

وأكد الرئيس أن استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس الشرقية.