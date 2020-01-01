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كيف تعرف أنك تمتلك الحاسة السادسة؟

الأربعاء 29 يناير 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تعرف أنك تمتلك الحاسة السادسة؟


وكالات / سما /

هناك من يؤمن أن لبعض البشر حاسة سادسة تجعله يتوقع القادم، وآخرون يريدون إثباتاً على وجودها.

في البداية يمكن وصف الحاسة السادسة بأنها استشعار خارج الحواس و لها أشكال متعددة منها البصري والسمعي، و هذه الحاسة نوع من التخاطر عن بعد وهي حالة لا إرادية ولا تخضع لمسببات مباشرة ولا علاقة لها بحالة إجتماعية أو نفسية وتظهر في مواقف معينة تحت ما يسمى ( الاستشعار الحسي اللارادي ) أو ( استشعار خارج الحواس )، إن الحاسة السادسة تتواجد في الأشخاص العاديين وكذلك العباقرة.

ولمعرفة إن كانت لديك الحاسة السادسة، قم بالإجابة على الأسئلة التالية من صفحة الفيسبوك الرسمية للدكتور محمد الفايد:

1- سبق لك أن ألغيت أحد مشاريعك لأنك أحسست بشيئ غريب تجاهه ؟

2- تستيقظ من النوم فجأة بعد رؤيتك لحلم ازعجك أو شاهدت شيئا ما قد يحدث ؟

3 - تتلقى رسائل مشفرة أو مباشرة من أشخاص متوفين و انت نائم أو في حالة يقظة ؟

4 - تأخذ وقتًا طويلاً لكي تتخذ قراراً تظن أنه سيحدث عكس ما تتوقعه ؟

5- تعتبر نفسك شخصًا محظوظاً أو سيء الحظ ؟

6 - عندما يطلب منك أن تخمن رقمًا هل تختار الرقم الصحيح ؟

7 - تستطيع أن تعرف ما بداخل صندوق أو علبة دون فتحها ؟

8 - هل تحس أحياناً أن هناك أمراً سيئًا قد يحدث؟

إن كانت معظم اجوبتك لا فأنت لست من الأشخاص الذين يمتلكون الحاسة السادسة، وإن كانت إجاباتك نعم فلديك هذه الحاسة التي تخبرك بالأشياء قبل حدوثها.

#الحاسة السادسة

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