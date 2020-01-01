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التربية تتسلم مشروع بناء قاعة بمدرسة بنات رياض الأقصى بالقدس

الثلاثاء 28 يناير 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، مشروع بناء قاعة مركزية في مدرسة بنات رياض الأقصى بمديرية تربية القدس، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية ملهمة ومحفزة للطالبات، وتمكين المدرسة من تعزيز النشاطات اللامنهجية، إذ بلغت قيمة الأعمال المنجزة للمشروع حوالي 196 ألف دولار، بتمويل من وزارة المالية الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن هذا المشروع يأتي ضمن دعم قطاع التعليم في القدس؛ في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال هجمة شرسة ضد هذا القطاع الاستراتيجي؛ إذ تستهدف هذه الحملة محو الهوية الوطنية الفلسطينية من المدينة المقدسة وضرب المنظومة التربوية برمتها.

وأشارت إلى أن هذه القاعة تعتبر هذه القاعة الأولى من نوعها في مدارس الوطن، فمساحتها تبلغ حوالي 250 متراً مربعاً، وهي تضم مسرحاً ومجهزة بأنظمة صوت متطورة، وهي تخدم مدرسة بنات رياض الأقصى وعدداً من مدارس تربية القدس الواقعة خارج جدار الضم والتوسع.

#التربية والتعليم

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