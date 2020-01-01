7 أعراض لا تتجاهلها إذا تعرضت لإصابة فى الرأس

وكالات / سما /

ارتجاج المخ يحدث نتيجة إصابة خفيفة في الدماغ ناتجة عن ضربة أو حركة سريعة للرأس، مثل ما يمكن أن يحدث أثناء ممارسة الألعاب الرياضية أو حوادث السيارات، وعلى الرغم من أن أعراض الارتجاج عادة ما تتلاشى دون علاج في غضون بضعة أيام، يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها لإنقاذك، وحتى لا يتسبب ارتجاج المخ في مشاكل ومضاعفات خطيرة، نتعرف في السطور التالية على أعراض لا يجب تجاهلها عند الإصابة بارتجاج المخ، وفقاً لموقع " healthgrades".

في بعض الأحيان، على الرغم من أن الارتجاج يمكن أن يسبب آثارًا طويلة، مثل الصداع وفقدان الذاكرة والدوخة قد تستمر هذه الأعراض، التي يطلق عليها اسم "متلازمة ما بعد الارتجاج"، لعدة أشهر أو حتى سنوات، لذا إذا كنت أنت أو طفلك يعاني من ارتجاج ، فكن متيقظًا لهذه الأعراض.

7 أعراض لا تتجاهلها إذا تعرضت لإصابة في الرأس

الصداع

وغالبا ما يصاحب الارتجاج صداع، ومع ذلك، فإن الرأس المؤلم الذي يستمر لأكثر من أسبوع قد يكون علامة على متلازمة ما بعد الارتجاج، ويكون الصداع ما بعد الارتجاج وكأنه صداع توتر أو صداع نصفي وقد يكون الألم شديدًا أو خفيفًا ، وقد يأتي ويذهب.

يجب أن يتم تقييم أي صداع يطول فترة طويلة بعد نوبة ارتجاجية من قبل أحد الأطباء.

طنين في الأذنين

يمكن لارتجاج المخ أن يسبب طنين فى الأذن، ولكن إذا لاحظت أنت أو طفلك أصوات الأذن أو اضطراب السمع بعد 10 أيام أو أكثر من الارتجاج، ويعد طنين الأذنين أحد أعراض متلازمة ما بعد الارتجاج التي يجب عدم تجاهلها إذا لم يتم التخلص بعد فترة وجيزة من الإصابة الأصلية.

صعوبة التركيز

في الارتجاج، تتصارع أنسجة المخ داخل الجمجمة، لذا فليس من المفاجئ أن يعاني الكثير من الناس من الارتباك اللحظي بعد الإصابة.

عادةً ما يزيل علاج الارتجاج الأكثر شيوعًا - الراحة - الأعراض الإدراكية، ولكن إذا لاحظت أن لديك مشكلة في التركيز في الأسابيع التي تلي الارتجاج.

الصعوبة في التركيز على مهام مثل الواجبات المنزلية أو القراءة أو تحقيق التوازن تستدعي إجراء تقييم من قبل متخصص.

فقدان الذاكرة

فقدان الذاكرة يحدث فقط مع ارتجاجات شديدة بما يكفي للتسبب في فقدان الوعي، لكن أي إصابة في الدماغ قد تسبب فقدان الذاكرة المؤقت، ومع ذلك ، فإن عدم القدرة على تذكر الحقائق أو المعلومات أو الذكريات بعد أسابيع من الارتجاج قد يشير إلى حالة من متلازمة ما بعد الارتجاج.

الدوار أو الدوخة

الدوار هو الشعور بالدوخة والدوار، وفي كلتا الحالتين ، يمكن لهذه التصورات غير الطبيعية للتوازن أن تشير إلى متلازمة ما بعد الارتجاج إذا حدثت بعد أكثر من أسبوعين من إصابة الدماغ.

حساسية للضوء أو الصوت

الأشخاص الذين عانوا للتو من ارتجاج في كثير من الأحيان لا يريدون أكثر من الاستلقاء في غرفة مظلمة وهادئة، مع شفاء الدماغ ، يجب أن تنخفض هذه الحساسية للضوء أو الصوت.

الأرق

ليس من المستغرب أن الآثار الجسدية المحتملة للارتجاج - بما في ذلك الصداع والرنين في الأذنين - قد تجعل النوم صعبًا، ومع ذلك ، حتى بعد حل هذه الأعراض، قد لا تزال تجد صعوبة في الحصول على ليلة مريحة.