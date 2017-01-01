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مسؤول فلسطيني: الرئيس عباس رفض تلقي اتصال من ترامب

الإثنين 27 يناير 2020 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فلسطيني: الرئيس عباس رفض تلقي اتصال من ترامب


رام الله / سما /

كشف مسؤول فلسطيني، عن رفض الرئيس محمود عباس، تلقي مكالمة هاتفية، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية.

وقال المسؤول الرفيع، في تصريح للأناضول مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "كانت هناك محاولات من ترامب لإجراء محادثة هاتفية مع عباس، ولكن الأخير رفض ذلك".

وأشار إلى أن ذلك جرى خلال الأيام القليلة الماضية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وهوت العلاقات الأمريكية الفلسطينية إلى الحضيض، بعد قرار ترامب في 2017 المتعلق بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، ثم قطع واشنطن في العام التالي مساعداتها المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ويأتي الكشف عن رفض الرئيس الفلسطيني تلقي محادثة هاتفية مع ترامب، في الوقت الذي يعتزم فيه الأخير، الكشف، قبل الثلاثاء، عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط (صفقة القرن)، وفق ما أعلن الجمعة.

وأعلن عباس، مرارا خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ"صفقة القرن"، لأنها تُخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة المفاوضات.

#الرئيس عباس #ترامب #صفقة القرن

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