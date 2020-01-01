انتحار طبيب رابع خلال عام ونصف في مستشفى سوروكا

القدس المحتلة / سما /

أقدم أحد الأطباء في مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع على الانتحار، في رابع حادث من هذا النوع خلال العام ونصف العام الأخيرين.

وأعلنت إدارة المستشفى أنها ستعقد جلسة طارئة في أعقاب تكرار هذه الحوادث الخطيرة، كما أنها ستنشر لاحقا الخطوات والإجراءات التي ستتخذها، وفق ما ذكرت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وعقب عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عوفر كسيف على الحادث قائلا إنه "يجب أن تدق نواقيس الخطر التي دقت في المرات السابقة جميع الجهات المعنية في البلاد، ويجب اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل انقاذ مهنة الطب العام، المرضى والأطباء كذلك".