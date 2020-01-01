قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس وتقتحم الاقصى وتعتدي على المصلين

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال فجرا المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين بالاعيرة المطاطية والضرب واجبرتهم على اخلاء ساحات الاقصى.

وحاصر عشرات الجنود المدججين بالسلاح المئات من المصلين في سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من السير والتواجد في المكان، وخلال دقائق هاجموا المصلين الذين رددوا التكبيرات امام قوات وضباط الاحتلال.

واطلقت قوات الاحتلال الاعيرة المطاطية باتجاه المصلين، ولاحقتهم باتجاه باب حطة حتى اجبرتهم على الخروج من المسجد.

كما شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس، تزامنا مع تهديدات المقدسيين بشأن الصلوات في الأقصى اليوم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في كافة أحياء مدينة القدس، وشنت حملة اعتقالات وسلمت استدعاءات للشبان.

ونشرت المصادر أسماء للمعتقلين ولبعض الذين تسلموا استدعاءات:

• المعلمة هنادي الحلواني - وادي الجوز

• الصحفي عبد الكريم درويش - بيت حنينا

• محمد نادر العلمي - الصوانة

• مروان الرشق - راس العامود

• احمد الجولاني - البلدة القديمة

• تامر خلفاوي - البلدة القديمة

• محمد عاشور - الطور

• الصحفي امجد عرفة - راس العامود

• محمد حجازي - البلدة القديمة

• محمد جعبري - البلدة القديمة

• محمد صندوقة - البلدة القديمة

• بهجت الرازم - البلدة القديمة

• حازم الشرباتي - وادي الجوز

• احمد فاخوري - البلدة القديمة

• محمد الهشلمون - راس العامود

وللجمعة الثالثة على التوالي أطلقت دعوات لاقامة صلاة الفجر في الأقصى شعارها "الفجر العظيم"، ضد انتهاكات سلطات الاحتلال في المسجد والاعتداء على المصلين.