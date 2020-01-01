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لاول مرة.. "إسرائيل" تبيع سفينة عسكرية مزودة بأنظمة متقدمة إلى هندوراس

الإثنين 20 يناير 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة.. "إسرائيل" تبيع سفينة عسكرية مزودة بأنظمة متقدمة إلى هندوراس


القدس المحتلة / سما /

باعت إسرائيل لأول مرة سفينة بحرية عسكرية إلى هندوراس، بعد صناعتها في أحواض بناء السفن الإسرائيلية بميناء حيفا.
 
وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري أن السفينة من نوع (opv62) يبلغ طولها 62 متراً وتزن 450 طناً وهي واحدة من أكثر السفن تقدماً في العالم، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تقدر بملايين الشواكل.
 
ولفتت إلى أن السفينة مجهزة بمدفع "رافائيل" وأنظمة ملاحة واتصالات متقدمة ويوجد بها مهبط للطائرات المروحية، والتي ستعمل لحماية المياه الاقتصادية في هندوراس ومنع الإتجار بالمخدرات وأنشطة أخرى.
 
وأوضحت أن صناعة السفينة تمت دون أي أخطاء وهذا دليل على وجود قدرة كبيرة على صناعة السفن العسكرية في أحواض بناء السفن في إسرائيل.
 
وأشارت إلى أن السفينة تم تسليمها إلى رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز من قبل رئيس أحواض بناء السفن الإسرائيلية سامي كتساف خلال حفل بحضور وزير الدفاع الهندوراسي يولين تينوكو.

#سفينة عسكرية #اسرائيل #هندوراس #ميناء حيفا

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