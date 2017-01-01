  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

الأحد 19 يناير 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل


وكالات / سما /

بعد 3 سنوات من المواعدة والعلاقة العاطفية انفصل الملياردير و رجل الأعمال السعودي حسن جميل عن مغنية البوب، وعارضة الأزياء، والممثلة البربادوسية "روبين ريانا فينتي" والمعروفة عالميًا باسم ريهانا.

وبحسب ما نشرت وكالة إرم، فإن حسن جميل 31 عامًا، وريانا 31 عامًا، بعد علاقة عاطفية قاربت الـ3 سنوات أعلنا انفصالهما بشكل نهائي، ودائمًا كان يظهر الثنائي أثناء رحلات السفر وجولات التسوق سويًا.

وبدأ الثنائي في المواعدة شهر يونيو/حزيران من العام 2017 وفي البداية كانا حريصين على إبقاء علاقتهما متوارية عن الأنظار ولكن تم تصويرهما معًا عدة مرات وذلك أثناء سفرهما معًا وحضورهما سويًا ألعاب الليكرز، وتم تصويرهما عدة مرات داخل حمامات السباحة، لكن الثنائي لم يظهرا بشكل رسمي على السجادة الحمراء في أي حدث رسمي من قبل.

وصرح مصدر مقرب لصحيفة "يو أس ويكلي" أن الذي جعل الثنائي يبدأ المواعدة وعلاقتهما العاطفية هو بسبب شخصيتيهما المختلفتين تمامًا عن بعضهما البعض، فقد كانت علاقتهما عبارة عن إنجذاب الأضداد، فكلاهما مختلف ولكنهما يعملان لصالح بعضهما البعض.

ولم تتحدث "ريانا" من قبل بشكل علني عن علاقتها برجل الأعمال السعودي ولكن خلال الصيف الماضي وأثناء لقاء صحفي مع إحدى المجلات وعندما تم سؤالها عن حسن جميل أجابت أنها تحبه بالفعل، ولكنها سخرت من خلال إجابتها عند سؤالها عن خطط الزواج والزفاف.

ووفقًا لتصريحات المصدر للصحيفة فقد انفصل الثنائي بشكل نهائي ورسمي دون الإعلان عن التفاصيل أو الأسباب.

#ريهانا #حسن جميل

الأكثر قراءة اليوم

سنمنع نقل أي دولار لغزة.. بيرتس: لن يكون هناك أي محادثات مع حماس وسنسعى للسلام مع السلطة

لاول مرة منذ أشهر.. الاحتلال يصدر تعليمات تحذيرية لمستوطني غلاف غزة..

هآرتس تزعم: تجدد إطلاق البالونات بسبب خلافات بين حماس ومصر

قراصنة صينيون يسرقون أسرار منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية..

ضابط إسرائيلي: اسرائيل عاجزة عن حل مشاكل غزة و"حماس" تدير ملف الجنود الأسرى بشكلٍ منفصل

صور.. غزة تهدد بإطلاق مئات البالونات الحارقة ردا على المماطلة بتنفيذ التفاهمات

المقاول المصري محمد علي ينشر مكالمة مع قيادي إخواني هارب إلى تركيا

الأخبار الرئيسية

هنية

حماس: زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد لها وتنفي وجود أي توتر مع مصر

البرلمان الأردني يوافق بالأغلبية على منع استيراد الغاز من إسرائيل

photo_٢٠٢٠-٠١-١٨_١٤-٣٢-٥٦

بالصور.. قصة الشاب الفلسطيني "الغزّي" الذي تزوج فتاة يابانية .. الي اين؟

قناة عبرية: حماس تنشئ و تعزز نقاط التفتيش قرب المشفى الأميركي

ضابط إسرائيلي يزعم : معركة وراثة عباس بدأت.. ستشمل صراعات مسلحة