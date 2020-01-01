حقيقة وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة 14 عاماً

سما / وكالات/

تداول عدد من النشطاء خبر وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال ، الملقب بالأمير النائم، من ساعات الصباح معلقين عليها بعبارات الرحمة والمغفرة.



ونشر أحد النشطاء قائلا: "وفاة الامير النائم، بعد غيبوبة دامت 14 عام، فقد أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود. تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم " .



فيما تسائل عدد آخر من النشطاء عن صحة هذه الأنباء، والحالة الصحية للأمير النائم .











فيما طلبت الأميرة نوف بنت خالد آل سعود من متابعيها عبر تويتر ، بالدعاء للأمير النائم بأن يشفيه الله قائلاً : "واصلوا بالدعاء لـ الامير النائم اللهم اشفه وعافه شفاءا لا يغادر سقما ...

اللهم يامحيي العظام وهي رميم رد وعيه اليه انك على ذلك قدير ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين" .











بدوره، نفى الأمير خالد بن سعود الأنباء التي تحدثت عن وفاة ابنه الامير الوليد ، داعياً جميع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول هذه الأخبار وأنها مجرد اشاعة .

وظهر الامير النائم الوليد بن خالد بعد غيبوبة دامت 14 عاماً، وجاء ذلك لينفي خبر وفاته التي تم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء موقع تويتر فيديو للأمير النائم وهو يسحب أسماء الفائزين بجائزة الوليد بن خالد التي أطلقها والده الامير خالد بن طلال ،مع تحريك كتفه عدة مرات .

ونشر الأمير خالد بن طلال والد الامير النائم تغريدة له عبر موقع تويتر تؤكد على إجراء عملية للأمير النائم في محاولة من الفريق الطبي إيقاف النزيف من رأس الامير الوليد بن خالد ، في المستشفى التخصصي، ويأتي ذلك في حال صدر قرار من قبل الفريق الجراحي لإجراء عملية للأمير النائم يوم الخميس المقبل، كما وصرح والده الامير خالد بن طلال أن 3 جراحين من امريكا واسبانيا سيحضرون إلى السعودية الثلاثاء المقبل للكشف عن آخر التطورات الصحية التي يمر بها الأمير النائم.



وكان الأمير وليد قد تعرض لحادث سير وهو بعمر الـ 18 ودخل على إثره في غيبوبة منذ ما يقارب الـ 14 عامًا، حتى لُقب بالأمير النائم.



وعاش سنوات طويلة في المستشفى حتى قرر والده نقله للمنزل مع توفير كافة الأجهزة الخاصة التي تُساعده على البقاء على قيد الحياة.





