جوال تستضيف طلبة من قسم الماجستير في العلاقات العامة بالجامعة الامريكية

رام الله / سما /

استقبلت دائرة العلاقات العامة في شركة جوال الخميس طلبة ماجستير من قسم العلاقات العامة بالجامعة العربية الأمريكية في مدينة رام الله ، وذلك في إطار التواصل والتدريب العملي والاطلاع عن كثب على عمل ونشاطات دائرة العلاقات العامة في الشركة.

ورحب ثائر ابو بكر مدير العلاقات العامة في شركة جوال بالطلبة ، حيث قدم ابو بكر للطلبة التجربة العملية التي تنتهجها شركة جوال في العلاقات العامة ودورها في التسويق ورفعة الشركة وتعزيز حضورها داخل المجتمع الفلسطيني عبر الآليات والأدوات والامكانيات المختلفة والأساليب والطرق الحديثة في عمل العلاقات العامة .

كما قدم ابوبكر شرحا مفصلا حول عمل دائرة العلاقات العامة بالشركة وابرز قصص النجاح التي حققتها الدائرة وأهميتها كأحد الدوائر الرئيسية في أحد أهم الشركات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، بالاضافة الى عرض ما تقدمه الشركة في مجال الخدمة والمسؤولية المجتمعية في فلسطين .

وأعرب أبو بكر عن أعجابه بما تقدمه الجامعة الأمريكية من تخصصات جديدة وابداعية في الدراسات العليا وخاصة برنامج ماجستير العلاقات العامة الذي من شأنه أن يشكل إضافة نوعية ورافدا مهنيا لدوائر العلاقات العامة سواء في القطاع العام أو الخاص في فلسطين .

بدوره قدم المحاضر في برنامج الماجستير بقسم العلاقات العامة في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور محمود الفروخ شكره وتقديره لشركة جوال بشكل عام ولدائرة العلاقات العامة بشكل خاص على حسن الضيافة والاستقبال و على تقديم التجربة الرائدة في العلاقات العامة التي قدموها للطلبة بشكل عملي ومتطور ومتقدم وأهمية ذلك في ترجمة خلط الجانب النظري مع الجانب العملي للحصول على المهارات المطلوبة للنجاح في هذا التخصص الذي يعتبر من أهم التخصصات التي يحتاجها السوق الفلسطيني .

وأضاف الفروخ ان التطبيق العملي المقرون بمعرفة علمية مهنية رصينة ومتخصصة هو الأسلوب الانجع في إعداد كوادر وقيادات ومدراء علاقات عامة يتسلحون بالمهارات الإبداعية الخلاقة في مجال العلاقات العامة .