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الطراونة يدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء محميات في فلسطين

الخميس 16 يناير 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطراونة يدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء محميات في فلسطين


عمان /سما/

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر وزير دفاعها نفتالي بينيت، أمس الأربعاء، والقاضي بإنشاء محميّات طبيعية جديدة، وتوسيع محميّات قائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حديث الطراونة هذا جاء في بيان أصدره الاتحاد البرلماني العربي اليوم، لافتاً الى أن القرار الإسرائيلي يعد تكريساً لسياسة الأمر الواقع الذي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضه منذ عام 1948 على أراضي فلسطين العربية، وتغليباً لهيمنة القوة وشريعة الغاب، التي تستمد قوتها وتعنتها من السياسات الإسرائيلية السافرة والممنهجة، لفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية.

وحذر الطراونة من مغبة قرارات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، والمخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية واصفا القرار بالشائن شكلاً ومضموناً مذكرا العالم أجمع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت منذ احتلالها أرض فلسطين عام 1948، الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وناشد الأسرة الدولية وبرلمانات ودول العالم أجمع التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، سبيلاً وحيداً لكبح جماح إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

#النواب الأردني #عاطف الطراونة #سلطات الاحتلال #نفتالي بينيت #الأراضي الفلسطينية #الاردن

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