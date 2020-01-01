خط مياه اسرائيلي على أراضي قلقيلية لتغذية المستوطنات بالمياه

قلقيلية / سما /

شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء خط مياه جديد على أراضي محافظة قلقيلية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، بأن قوات الاحتلال شرعت بتنفيذ المرحلة الثانية، من إنشاء خط المياه الاسرائيلي، الذي يمتد من داخل أراضي الـ48 حتى حدود محافظة نابلس، لتغذية المستوطنات بالمياه.

وأضاف ان المرحلة الأولى كانت بحفر أراض للخط من قرية النبي الياس شرق قلقيلية، في حين بدأت المرحلة الثانية فجر اليوم، بالحفر في أراض من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، أن الاحتلال يسعى بالطرق كافة للسيطرة على الأرض الفلسطينية، ويهدد الوجود الفلسطيني في المحافظة.

وشدد على أهمية المقاومة الشعبية، لمواجهة هذا المشروع الخطير وبالإمكانيات كافة، لافتا إلى أن الاحتلال يعمل وبكافة الطرق لخلق واقع جديد.