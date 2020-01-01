الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير علاء أبو جزر رغم انتهاء محكوميته

غزة / سما /

أبلغت ما تسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عائلة الأسير علاء أبو جزر (43عامًا)، من محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، رفضها الإفراج عنه؛ رغم انتهاء محكوميته.

وحكم الاحتلال على الأسير أبو جزر بالسجن (17عامًا)، تنتهي يوم غد الثلاثاء 14يناير/كانون ثان 2020.

وقالت مصادر محلية إن العائلة تلقت اتصالا من ضابط في الشاباك الإسرائيلي، أبلغها بقرار استمرار حجز الأسير أبو جزر؛ رغم انتهاء محكوميته.

وذكرت المصادر أن العائلة أقامت خيمة لاستقبال الأسير في رفح، وهي قررت تحويلها إلى خيمة اعتصام مفتوحة؛ احتجاجا على قرار الاحتلال.

ويأتي هذا القرار أولَ تنفيذ على ما يبدو لقرار وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، تطبيق قانون "المقاتل غير الشرعي" على الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة.