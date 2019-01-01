  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

غضب بعد وفاة طفلة بسبب تقليدها مشهدا بمسلسل سوري!

الأحد 12 يناير 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غضب بعد وفاة طفلة بسبب تقليدها مشهدا بمسلسل سوري!


وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة طفلة سورية بعد تقليدها مشهد انتحار الممثلة، كندا حنا، خلال أحداث مسلسل "خاتون".

وقال نشطاء إن الطفلة بتول فاضل البالغة من العمر 9 سنوات، لقيت حتفها بعد محاولتها تقليد الفنانة السورية، التي قامت بشنق نفسها في غرفتها أثناء أدائها مشهدا في المسلسل.

وأضافوا أن بتول، التي تدرس بالصف الثالث في مدرسة رجب صالح طرطوس، لم تكن تعرف أن ما شاهدته على الشاشة مجرد تمثيل، فقامت بربط حبل بالخزانة وقفزت، لتعجز قدماها عن ملامسة الأرض، في ظل غياب والدتها. 

وعلق نشطاء: "خاتون نجت في المسلسل.. وبتول ماتت شنقا في الحقيقة.. انتبهوا لأطفالكم وما يشاهدونه".

ويعتبر مسلسل "خاتون" أحد المسلسلات الشامية الأضخم إنتاجيا لهذا الموسم، ويتصدر قائمة أبطاله، نجوم سوريون، وممثلون لبنانيون، حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، عبر الأعمال العربية المشتركة.

وتستند أحداث المسلسل إلى قصة واقعية عن: "الفتاة الدمشقية خاتون، التي تمردت بدافع الحب، على قيم المجتمع الدمشقي، مما قادها لخوض مواجهات كبيرة".

#كندا حنا #طفلة #خاتون #مسلسل

الأكثر قراءة اليوم

حمادة: سيتم إدخال 54 شاحنة غاز مصري لغزة نهاية الاسبوع.. وبهذا السعر ستباع للمستهلك

قناة عبرية تكشف عن خبر منعته إسرائيل قبل 5 سنوات حتى لا تستغله حماس عسكريًا

تعليمات إسرائيلية بإمداد غزة بخط أنابيب غاز لصالح شركة الكهرباء

لأول مرة.. ضابط دنماركي" يروي لحظة الهجوم الايراني من داخل"عين الاسد"

الزهار: التهدئة الطويلة اختراعات لفظية مضللة.. والرد الايراني ردع أكثر من طرف

استقالة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية

حلس يوضح حقيقة وجود تعديلات بالهيئة القيادية لـ"فتح".. ويؤكد نبذل جهوداً مع الحكومة بشأن ملفات غزة

الأخبار الرئيسية

تقرير استخباري اسرائيلي .. الهدوء في الضفة مخادع

معاريف :قرارات اعتقال ضد مسؤولين اسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين

مسؤول أمني إسرائيلي بارز يدعو لتوجيه "ضربة قاتلة" لإيران في سوريا

سلطات الاحتلال تقرر رفع عدد العمال والتجار من قطاع غزة

مشروع قانون جديد في الكونغرس الأميركي لتحريم انتقاد إسرائيل وممارسات الاحتلال