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هنية يصل إلى سلطنة عمان على رأس وفد قيادي من حركة حماس

الأحد 12 يناير 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يصل إلى سلطنة عمان على رأس وفد قيادي من حركة حماس


غزة / سما /

وصلصباح اليوم الاحد  اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي  لحركة حماس  العاصمة العمانية مسقط  للتعزية بوفاة السلطان قابوس.

وقالت حركة حماس ان هنية وصل على رأس وفد كبير من الحركة لتقديم واجب العزاء لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس.

وكان هنية قدّم  مساء امس السبت التعازي إلى سلطنة عُمان قيادة وحكومة وشعبًا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي أُعلن عن وفاته فجر السبت.

وذكر مكتب هنية في تصريح مقتضب،  أنّ هنيّة قدّم التعازي لسلطنة عُمان خلال مكالمة هاتفية أجراها بوزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي.

#هنية #سلطنة عمان #قابوس بن سعيد

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