بدأ التسجيل رسمياً .. رابط المنحة التركية 2020 وأبرز شروطها الجديدة !

غزة / سما/

بدأ التسجيل الفعلي في المنحة التركية للعام 2020 بشكل رسمي عبر الموقع الالكتروني لها عبر الانترنت ، لجميع طلاب البكالوريس والماجستير والدكتوراه في جميع الدول العربية .

وأكدت ادارة المنحة بدء استقبال طلبات التسجيل للالتحاق بالمنحة التركية للعام 2020 ، على أن تنتهي في 20-02-2020 لجميع المستويات الالاكاديمية "بكالوريوس، ماجستير ، دكتوراه " .

وأكدت المنحة أن التسجيل يكون إلكتروني من خلال ( الرابط التالي ) ، لطلاب البكالوريوس أقل من 21 سنة، والماجستير أقل من 30 سنة، والدكتوراة أقل من 35 سنة، والبحوث أقل من 45 سنة .

مميزات المنحة التركية :-

ميزات المنحة أنها ممولة بالكامل وتغطي كافة التكاليف من أقساط الجامعة إلى بدل سكن وتأمين صحي، وتغطية تكاليف السفر والفيزا للمتقدمين من خارج تركيا، بالإضافة إلى راتب شهري.

المعاش الشهري لطلاب البكالوريوس 700 ليرة تركي، وطلاب الماجستير 950 ليرة تركي

ولطلاب الدكتوراة 1400 ليرة تركي، ولطلاب االبحوث 3000 ليرة تركي .

يحصل الطالب المقبول في المنحة على تذاكر سفر مدفوعة من قبل الدولة من البلد الذي يقيم فيه الى تركيا ومن تركيا الى بلده بعد انتهاء الدراسة بشكل نهائي.

كما ويحصل الطالب على اقامة طالب طول مدة الدراسة مدفوعة من قبل الدولة.

توفر الدولة للطالب السكن المجاني طول فترة الدراسة مع مصاريف السكن .

تقدم الدولة للطالب تأمين صحي مجاني طول فترة الدراسة.

سيحصل الطلاب الحاصلين على المنحة على سنة كاملة لدراسة اللغة التركية دون أي رسوم. معالعلم أن الطلاب الملتحقين بالدراسة بلغة أخرى (غير اللغة التركية) يتوجب عليهم حضور السنةالكاملة لتعلم اللغة التركية أيضاً.

سيحصل الطلاب الحاصلون على المنحة على بطاقة تمنحهم حق التنقل، بسعر مدعوم من الدولة مخفض جدا .

الأوراق المطلوبة للتسجيل :-

1. شهادة المؤهل التعليمي : شهادة الثانوية للمتقدمين للبكالوريوس, او شهادة الجامعة للمتقدمين للماجستير, او شهادة الجامعة والماجستير للمتقدمين للدكتوراه. في حال لم تكن شهادة التخرج جاهزة أو تبقى على تخرج المتقدم عدة أشهر, فيمكن تقديم افادة رسمية مختومة تفيد بذلك ترفع الى الموقع عوضا عًن شهادة التخرج.

2. كشف الدرجات التعليمي يوضح درجات الطالب في المواد: بالنسبة لخرجيي الثانوية هو نفسه .

شهادة الثانوية, وبالنسبه لخرجيي الجامعة والماجستير فهو الكشف التفصيلي لدرجات المواد خلال سنوات الدراسة.

3. رسالة توصية [واحدة أو اكثر] من مدرس أو مدير فب العمل أو من مؤسسة : ترفع رسالة التوصية الى الموقع بالإضافة الى ضرورة إدخال البريد الإلكتروني لشخص الكاتب لتوصية, حيث ستصل إليه رسالة تطلب منه التأكيد بأنه الشخص الذي قام بكتابة التوصية .

4. وثيقة إثبات هوية كجواز سفر أو بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد أو رقم جلوس.

5. صورة شخصية حديثة واضحة.

6.ترجمة كافة الاوراق ( بعد تلقي رسالة القبول وتحديد موعد المقابلة)

وثائق مطلوبة لبعض الجامعات او التخصصات فقط :-

1. شهادة امتحان معتمد للغة الإنجليزية, في حال كانت الجامعة التي تم اختيارها تطلب شهادة اللغة اذا لم . IELTS و شهادة الايلتس TOEFL كشرط اساسي. الشهادات المعتمدة هي شهادة التوفل، إذا لم تكن شهادة اللغة متوفرة اثناء التقديم, فيجب تجهيزها حتى موعد المقابله.

2 شهادة امتحان كفاءة [مهارات] معتمد, في حال كانت الجامعة التي تم اختيارها تتطلب ذلك. تطلب GMAT أو GRE هذه الشهادة في الغالب من الطالب المتقدمين للدراسات العليا, كشهادة امتحان في حال كانت الشهادة المطلوبة غير متوفرة اثناء فترة التقديم, فيجب تجهيزها حتى موعد المقابلة.

1 )شهادات خبرة في أعمال سابقة انتظم فيها المتقدم.

2 )شهادات مشاركة في دورات تدريب أو تأهيل او ندوات.

3 )شهادات تكريم في أي مجال .

4 )شهادات مشاركة في انشطة تطوعية خدمية .

5 )أي شهادة أو وثيقة أو جائزة اخرى حصل عليها المتقدم سوى في المدرسه او العمل .

المعادلات المطلوبة

درجة البكالوريوس يجب ان لا يقل المجموع عن 70%

يجب ان لا يقل مجموع الطلاب الراغبين في دراسة الطب عن 90%

درجة الماجستير والدكتوراه:% يجب ان لا يقل المجموع عن 75%

رابط التقديم للمنحة التركية 2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

بإمكانكم استخدام الرابط في الأعلى لإنشاء حساب وإملاء المعلومات الألأساسية

ولكن لن تتمكنوا من إكمال الطلب إلا بعد افتتاح التسجيل بشكل رسمي

شهادة اليوس والسات ليست شرطاً للتقديم .