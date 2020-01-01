مرفق الرابط.. "سما الاخبارية" تعلن عن انطلاق صفحتها الرسمية الجديدة على موقع فيسبوك

غزة / سما /

اعلنت وكالة سما الاخبارية، عن انطلاق صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد حظر ادارة فيسبوك لصحفة الوكالة الرسمية بدعوى انتهاك معايير النشر.

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وكانت وكالة سما الاخبارية قد استنكرت في بيان صدر عنها، اغلاق ادارة موقع فيسبوك لصفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة فيسبوك.

واعتبرت الوكالة، أن هذا العمل ياتي في سياق تكتيم الافواه والتعطيل على مسار كشف الحقيقة و اظهار جرائم الاحتلال بحق شعبنا للعالم والمحتمع الدولي.

وأشارت سما الاخبارية، الى ان ادارة فيسبوك اقدمت على اغلاق وتعطيل صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة، اضافة الى تعطيلها حسابات افراد الطواقم العاملة في الوكالة.