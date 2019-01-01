  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

ملياردير يهدي 9 ملايين دولار لمتابعيه على"تويتر"

الجمعة 10 يناير 2020 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملياردير يهدي 9 ملايين دولار لمتابعيه على"تويتر"


وكالات / سما /

قدم الملياردير الياباني، يوساكو ميزاوا، عرضا سخيا لمتابعيه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بمنح ألف شخص 9 ملايين دولار.

عرض المياردير الياباني المشهور بطريقة صرفه وبذخه، على متابعيه على "تويتر" إمكانية فوز كل شخص ( من مجموع الـ 1000) بـ9 آلاف دولار بشرط بسيط.

وحدد ميزاوا، شرطه بأن يقوم الراغبون بالفوز بهذا المبلغ بإعادة نشر تغريدة كان قد نشرها في 1 يناير/كانون الثاني، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ بعد القيام بسحب.

من جهته الملياردير وصف هذه الخطوة بأنها بمثابة "تجربة اجتماعية جادة"، ليرى إذا كانت "الأموال المجانية" تعزز من شعور الأفراد بالسعادة، بحسب ما نقل موقع businessinsider.

يذكر بأن ميزاوا جمع ثروته من عمله في مجال الموضة والأزياء، واشتهر بطريقة صرفه للأموال حيث أنفق 57 مليون دولار على إحدى لوحات باسكيات، وحجز كل مقاعد رحلة SpaceX الأولى إلى القمر.

ويأتي عرضه الأخير بعد شهرين من بيع ميزاوا شركته، Zozo Inc، للموضة والأزياء إلى SoftBank مقابل 900 مليون دولار.

المصدر: سبوتنيك

#ملياردير #تويتر

الأكثر قراءة اليوم

هكذا رد ابن سلمان على محاولات إعادة العلاقة مع "حماس"

دحلان: اردوغان قائد ارهابي وعشرات الجنرالات الإيرانيين جاهزون لاستبدال سليماني

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

مؤثر.. وفاة داعية فلسطيني معروف في الكويت أثناء جاهة (شاهد)

"17 طلقة" وتطورات أخرى في قضية مقتل شاب سوري في منزل نانسي عجرم

تحقيق أولي : شبكة جواسيس داخل مطار بغداد تورطت بمقتل سليماني

الاستخبارات الإيرانية تحقق: من الجاسوس الذي أبلغ عن سليماني؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو ترمب

معاريف: اغتيال سليماني سيغير سياسة ترامب بــ"الشرق الأوسط".. والامن الاسرائيلي يحذر

حركة حماس وإيران.. استشهاد سليماني فتح أبواب عودة التحالف الكامل

ايران وامريكا

ترقب وحذر فلسطيني من انعكاس التوتر الإيراني الأمريكي على مواجهة مع إسرائيل

لهذا السبب.. نتنياهو يقرر تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي

ترامب يكشف تفاصيل إصداره الأمر بقتل سليماني ولماذا أخفى ذلك عن الديمقراطيين