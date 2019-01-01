ملياردير يهدي 9 ملايين دولار لمتابعيه على"تويتر"

وكالات / سما /

قدم الملياردير الياباني، يوساكو ميزاوا، عرضا سخيا لمتابعيه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بمنح ألف شخص 9 ملايين دولار.

عرض المياردير الياباني المشهور بطريقة صرفه وبذخه، على متابعيه على "تويتر" إمكانية فوز كل شخص ( من مجموع الـ 1000) بـ9 آلاف دولار بشرط بسيط.

وحدد ميزاوا، شرطه بأن يقوم الراغبون بالفوز بهذا المبلغ بإعادة نشر تغريدة كان قد نشرها في 1 يناير/كانون الثاني، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ بعد القيام بسحب.

من جهته الملياردير وصف هذه الخطوة بأنها بمثابة "تجربة اجتماعية جادة"، ليرى إذا كانت "الأموال المجانية" تعزز من شعور الأفراد بالسعادة، بحسب ما نقل موقع businessinsider.

يذكر بأن ميزاوا جمع ثروته من عمله في مجال الموضة والأزياء، واشتهر بطريقة صرفه للأموال حيث أنفق 57 مليون دولار على إحدى لوحات باسكيات، وحجز كل مقاعد رحلة SpaceX الأولى إلى القمر.

ويأتي عرضه الأخير بعد شهرين من بيع ميزاوا شركته، Zozo Inc، للموضة والأزياء إلى SoftBank مقابل 900 مليون دولار.

المصدر: سبوتنيك