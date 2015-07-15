أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال اصدرت 4 أحكام بالمؤبد خلال العام 2019

غزة / سما /

اكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال واصل العام الماضي إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكمه الصورية (4) أحكام جديدة بالسجن المؤبد بحق أسرى اتهمتهم بالمشاركة في عمليات أدت الى مقتل مستوطنين أو جنود .

وقال الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز ي بيان صحفي بأن هذه الأحكام الجديدة رفعت عدد الأسرى المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال حتى نهاية 2019 الى (585) أسير، فيما يحدد الاحتلال الحكم المؤبد بالسجن لمدة 99 عام (مؤبد عسكري)، على كل من يثبت بأنه نفذ عملية قتل فيها مستوطن أو جندي، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود.

وأوضح "الاشقر" بأن الأسرى الأربعة الذين صدرت بحقهم أحكام مؤبدة وهم الأسير "عبد الحكيم عادل عاصي" (20 عاماً)، من نابلس، اعتقل بتاريخ 18/3/2018 ، ووجهت له تهمه تنفيذ عملية طعن، أدت الى مقتل مستوطن قرب مستوطنة "أرائيل" واستطاع حينها الانسحاب من المكان، إلى أن اعتقل بعد شهر ونصف من تنفيذ العملية .

وقد أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال في اللد المحتلة، حكماً بحقه بالسجن المؤبد اضافة إلى غرامه مالية كبيرة بقيمة 258 ألف شيقل كتعويض لعائلة المستوطن القتيل.

و الأسير "إسلام محمد يوسف ناجي أبو حميد" (34 عاماً) من مخيم الأمعري جنوبي رام الله ، وهو شقيق لخمسة أسرى في سجون الاحتلال، 4 منهم محكومين بالسجن المؤبد، اعتقل بتاريخ 6/6/2018 بعد محاصره المنزل الذى يتواجد فيه ، ونقل الى المسكوبية حيث تعرض لتعذيب عنيف .

ووجه الاحتلال للأسير "أبوحميد" تهمه قتل جندي من وحدة (دفدوفان) بإلقاء قطعة رخام كبيرة على رأسه خلال اقتحام مخيم الأمعري للاجئين، وقد أصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقه حكماً بالسجن المؤبد اضافة الى غرامه مالية كبيرة بقيمة 258 ألف شيقل .

وهدمت سلطات الاحتلال منزل عائلة الأسير أبو حميد المكون من 4 طوابق بشكل كامل، وهى ليست المرة الاولى التي يهدم بها منزل عائلته، فقد هدم 3 مرات سابقاً، حيث يعتقل اشقائه الخمسة ( ناصر ، ونصر، وشريف ، ومحمود) وهم محكومين بالسجن المؤبد، بينما شقيقهم الخامس "جهاد" معتقل ادارى ، وكان شقيقهم السادس "عبد المنعم" قد استشهد عام 2002.

والأسير " فايز حامد" 46 عام من بلدة سلواد شرقي رام الله اعتقل بتاريخ 15/7/2015 ، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمه المشاركة في عمليتي إطلاق نار أدت إحداهما لمقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين قرب نابلس، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقه حكماً بالسجن المؤبد اضافة الى غرامه مالية كبيرة بقيمة 250 ألف شيقل .

الأسير خالد عودة أبو جودة " 21 عاماً من بلدة كسفيا بالنقب جنوب فلسطين المحتلة، اعتقل بتاريخ 1/12/2017، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمه تنفيذ عملية طعن بمساعدة شقيقه "زاهى" في محطة للباصات بمنطقة “عراد” بالنقب أدت الى مقتل جندي، وقد أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع المحتلة، بحقه حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة لـ 20 عامًا، وغرامة مالية باهظة، بقيمة 258 ألف شيقل لتعويض لعائلة الجندي، بينما جرى إدانة شقيقه بمحاولة القتل ولم تصدر المحكمة قرارا بشأنه.

واعتبر " الأشقر" تلك الاحكام بانها عنصرية، ولا تطبق على المعتقلين اليهود في حال قيامهم بأمر مشابه، وان الاحتلال يخالف كل قوانين العالم التي تعتبر المؤبد 25 عاماً فقط ، وليس حكم بالسجن مدى الحياة، وانه يبالغ في تلك الاحكام من اجل تطبيق سياسة الردع بحق الفلسطينيين وتخويفهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.