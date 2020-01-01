المالكي يوقع اتفاقيتي تعاون بين دولة فلسطين وجمهورية صربيا

بلغراد /سما/

وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الخميس، اتفاقية حول اعفاء الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تأشيرة الدخول، مع نظيره الصربي افيتسا داتشيتش، واتفاقية أخرى تتعلق بالتعاون في مجالات الشباب والتدريب والرياضة، نيابة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة مع وزير الشباب والرياضة الصربي فانيا أودوفيتش.

واجتمع المالكي مع داتشيتش في مقر وزارة الخارجية الصربية. واتفق الطرفان على عقد لجنة مشتركة في صربيا بشهر حزيران/يونيو المقبل، بحضور ثمانية وزراء من كل جهة، ويفتتحها رئيسا الدولتين.

ورحب داتشيتش بدعوة المالكي لترتيب زيارة لوفد من وزارة الخارجية الصربية لفلسطين في شهر آذار/مارس المقبل، للتحضير لافتتاح سفارة لصربيا لدى فلسطين والترتيب لعقد اللجنة المشتركة.

وأشار المالكي إلى ضرورة ترتيب منتدى لرجال الأعمال على هامش اللجنة المشتركة، للتباحث في امكانيات الاستثمار وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

كما أشار داتشيتش إلى قرار الحكومة الصربية رفع عدد المنح الدراسية للطلبة الفلسطينين من ثلاثة مقاعد إلى تسعة للعام الجاري.

وأكد الوزيران ضرورة التنسيق والتعاون في مجالات المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق مصلحة البلدين.