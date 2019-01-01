روسيا تكرّم لاجئًا فلسطينيًا كأفضل طبيب قلب في 2019

موسكو/وكالات/

كرّمت وزارة الصحة الروسية في العاصمة موسكو، مؤخرًا اللاجئ الفلسطيني عماد مرعي؛ كأفضلَ طبيب مختص في أمراض القلب والإنعاش للعام 2019.

وأعرب الحاضرون في حفل التكريم عن فخرهم بعلم وإنجازات مرعي، الذي يأتي تميزه لهذا العام ضمن سلسلة النجاحات التي حققها خلال مسيرته العلمية في موسكو.

وسبق لإدارة المستشفى الذي يترأس فيه الطبيب قسم أمراض القلب والإنعاش أن احتفت بالطبيب مرعي ابن مخيم البص الواقع قرب مدينة صور اللبنانية، أكثر من مرة، حيث عرف بين زملائه بعلمه واجتهاده ودماثة خلقه، ما أهّله ليصل إلى هذا المستوى من النجاح.