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روسيا تكرّم لاجئًا فلسطينيًا كأفضل طبيب قلب في 2019

الثلاثاء 07 يناير 2020 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تكرّم لاجئًا فلسطينيًا كأفضل طبيب قلب في 2019


موسكو/وكالات/

كرّمت وزارة الصحة الروسية في العاصمة موسكو، مؤخرًا اللاجئ الفلسطيني عماد مرعي؛ كأفضلَ طبيب مختص في أمراض القلب والإنعاش للعام 2019.

وأعرب الحاضرون في حفل التكريم عن فخرهم بعلم وإنجازات مرعي، الذي يأتي تميزه لهذا العام ضمن سلسلة النجاحات التي حققها خلال مسيرته العلمية في موسكو.

وسبق لإدارة المستشفى الذي يترأس فيه الطبيب قسم أمراض القلب والإنعاش أن احتفت بالطبيب مرعي ابن مخيم البص الواقع قرب مدينة صور اللبنانية، أكثر من مرة، حيث عرف بين زملائه بعلمه واجتهاده ودماثة خلقه، ما أهّله ليصل إلى هذا المستوى من النجاح.

#طبيب #الصحة الروسية #طبيب فلسطيني #امراض قلب

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